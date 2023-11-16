وزيرة التضامن: تخصيص 400 ألف دولار لشراء مستلزمات طبية وإغاثية لغزة

كتب سمير حسنى

دشنت جامعة الدول العربية قافلة مساعدات لغزة من مقر الهلال الأحمر المصري، وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، إن مصر تمد أواصر الشراكة والتعاون مع مجلس الشؤون الاجتماعية العرب لدعم أهالي غزة بالمساعدات الطبية والغذائية، من خلال تخصيص 400 ألف دولار لشراء مستلزمات طبية وإغاثية.

أضافت وزيرة التضامن خلال مؤتمر صحفى، أن المعونة يتم تجهيزها بواسطة متطوعي الهلال الأحمر المصري الذين يقفون كجنود بواسل في العريش والقاهرة، ويتم تسليم هذه المساعدات التي ستنقل خلال أيام قلائل بمصاحبة الهلال الاحمر الى قطاع غزة الغالي والعزيز عبر المعابر المتاحة.

أشارت الوزيرة إلى أن هذه المعونة تأتي ضمن سلسلة من الدعم الإنساني المتواصل منذ اندلاع الأزمة في غزة سواء من مصر بإجمالي 10200 طن، أومن المنظمات الدولية 8800 طن.

ووجهت القباج الشكر للسيدة انتصار السيسي، قائلة: نوجه الشكر والتقدير للسيدة الفاضلة انتصار السيسي لزيارتها مقر الهلال الأحمر مرتين هذا العام".