اليوم السابع
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وزارة العدل تشارك فى معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا

الخميس، 16 نوفمبر 2023 03:25 م
وزارة العدل تشارك فى معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا المستشار عمر مروان وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

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 وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بمشاركة الوزارة في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية، فى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 19 إلأى 22 نوفمبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة العدل على نشر مشروعات العدالة الرقمية التي أنجزتها وزارة العدل، حيث يتضمن جناح وزارة العدل عرض أحدث المشروعات التكنولوجية والخدمات الإلكترونية التي تقدمها مثل:
 
- وحدة اصدار محررات وزارة العدل عن بعد ، وكذلك توكيلات الشهر العقاري.
 
- مشروع تحويل الكلام الشفوي الي محرر مقروء.
 
- حقيبة التوثيق المتنقل.
 
- مشروع الربط الإلكتروني بين محكمة النقض والنيابة العامة والمحاكم الاقتصادية.
 
الجدير بالذكر أن مشاركة وزارة العدل في هذا الحدث تأتى للمرة الثالثة وذلك في إطار التطوير المستمر الذى تنتهجه الوزارة بالعمل على تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا في مجال التقاضي، وتقديم الخدمة للمواطنين في سهولة ويسر.






العدالة الرقمية

وزارة العدل

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