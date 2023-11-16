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وزارة الصحة: فحص 15 ألف مواطن فى مركز السكر بڤاكسيرا خلال العام الجارى

الخميس، 16 نوفمبر 2023 11:19 ص
وزارة الصحة: فحص 15 ألف مواطن فى مركز السكر بڤاكسيرا خلال العام الجارى مريض سكر - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ15 ألف مواطن بمركز السكر بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا» خلال العام الجارى بالتزامن مع اليوم العالمي لمرض السكر.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مركز السكر بشركة ڤاكسيرا يقدم كافة الخدمات الطبية الخاصة بمرض السكر من قياس السكر والضغط والتحاليل الروتينية الخاصة بمرض السكر بالإضافة إلى خدمات الإحالة للعيادات والمستشفيات المتخصصة في الرمد، أو الكلى، أو القلب، أو الأوعية الدموية  في حالة وجود مضاعفات نتيجة مرض السكر. 
 
وأشار حسام عبد الغفار، إلى أن المركز يوفر خدمات صرف علاج السكر على نفقة الدولة، حيث يتم متابعة 1500 مريض شهرياً من خلال أطباء متخصصين في السكر والغدد الصماء.
 
ومن جانبة أكد الدكتور شريف الفيل العضو المنتدب للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، على المتابعة الدورية للمرضى المترددين على مركز السكر،  لتفادى حدوث مضاعفات مثل أمراض القلب والفشل الكلوى وإقامة ندوات تثقيفية عن مرض السكر وطرق التغذية السلمية داخل المركز.
 
وأضافت الدكتورة رحاب خليل ميدان مدير مركز السكر بڤاكسيرا، أن المركز يقدم خدمات المتابعة للأطفال الذين يعانون من مشاكل بالغدة النخامية وقصر القامة وتأخر البلوغ أوالبلوغ المبكر ومشاكل الغدة الدرقية والسلس البولي ، مؤكدةً على وجود نظام للمتابعة والإحالة  للعيادات والمستشفيات لضمان تقديم أفضل الحدمات الطبية.
 
 
 






وزارة الصحة

مرض السكر

امراض القلب

فاكسيرا

الخدمات الطبية

اليوم العالمى للسكر



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