وزارة التعليم العالى تكثف حملات لجنة الضبطية القضائية لغلق الكيانات الوهمية

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم والبحث العلمى، بتكثيف جهود وحملات لجان الضبطية القضائية بالوزارة خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
وأشاد الدكتور أيمن عاشور بجهود لجان الضبطية القضائية لمواجهة الكيانات الوهمية المنتشرة فى المحافظات المختلفة ومداهمتها، وإصدار قرار بإغلاقها بالتنسيق مع المحافظين.
وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أصدر قرارًا بغلق مقر الكيان الوهمي المسمى "Stanford EG" والكائن مقره في (85 ش خليل حمادة ـ طريق الجيش ـ الدور الأول ـ سيدى بشر بحرى – محافظة الإسكندرية) والذى يدعى منح الدارسين شهادات (دبلومة، ماجستير، دكتوراه مهنية) في تخصصات (الصحة النفسية، الإرشاد النفسي، التغذية العلاجية، إدارة الأعمال، الإدارة المالية، نظم المعلومات)، وغيرها من التخصصات معتمدة من كلية ستانفورد بالمملكة المتحدة (Stanford College)، كما تزعم أنها الوكيل الحصري لكلية ستانفورد بجمهورية مصر العربية.
وخاطب د. أيمن عاشور اللواء محافظ الإسكندرية لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى، مع موافاة الوزارة بما يُفيد تنفيذ قرار الغلق.
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