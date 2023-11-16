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نبيلة مكرم لـ"الشاهد": الرئيس السيسي كسر مصطلح أقباط المهجر بالأفعال وليس الأقوال

الخميس، 16 نوفمبر 2023 11:52 م
نبيلة مكرم لـ"الشاهد": الرئيس السيسي كسر مصطلح أقباط المهجر بالأفعال وليس الأقوال السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج سابقًا
كتب أحمد عرفة

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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج سابقًا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كسر مصطلح أقباط المهجر ولم يعد موجودًا.

 

وأضافت "مكرم"، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس أعطى رسالة قوية أن الكل سواسية وأن الدين لله، وأن واجبنا وطني كمصريين في الداخل والخارج ولم يقل هذا الكلام وصمت ولكنه تزامن معه أفعال.

 

وأكدت أن حضور الرئيس لاحتفال أعياد الميلاد بالكنسية المصرية وأول مرة نرى رئيس مصري يدخل كنيسة، مشيرة إلى أن الشعب المصري زكي ويفهم أن هذا الشخص حريص على أن يأتي للكنيسة ليلة العيد وهو مشهد مذهل.

 

وتابعت، أنها كانت تقول للمصريين بالخارج، أن ما يشاهدونه بالتلفزيون غير رؤية المشهد بالطبيعة.







نبيله مكرم

اكسترا نيوز

مصر

وزيره الهجره السابقه

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