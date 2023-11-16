نائبة بريطانية: ما يحدث فى غزة كارثة إنسانية.. ويجب وقف إطلاق النار

كتب محمد تهامى زكى

أكدت النائبة كيت أوزبورن، عضو مجلس العموم البريطاني عن حزب العمل، أن ما يحدث في غزة هو كارثة إنسانية، معربة عن خيبة أملها في فشل مجلس العموم للتصويت ضد تعديل سياسة الحكومة الداخلية ‫والخارجية وضد طلب هدنة إنسانية طويلة في غزة، داعية حكومة المملكة المتحدة الانضمام للدعوات العالمية للوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني.





وكتبت كيت، عبر حسابها على تويتر: "لقد صوتت في البرلمان لصالح وقف فوري لإطلاق النار، ما يحدث في غزة هو كارثة إنسانية وأشعر بخيبة أمل لأن التعديل لم ينجح".

وأضافت كيت: "أعتقد أن حكومة المملكة المتحدة يجب أن تنضم إلى الدعوات العالمية لوقف فوري لإطلاق النار".



بيان كيت أوزبورن

وصوّت مجلس العموم البريطاني في المملكة المتحدة، مساء الأربعاء، ضد تعديل سياسة الحكومة الداخلية والخارجية وضد طلب هدنة إنسانية طويلة في قطاع غزة.