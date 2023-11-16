مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى تصادم 3 سيارات نقل على طريق مطروح

مطروح – حسن مشالي

لقى شخصان مصرعهما وأصيب شخصان آخران، بإصابات متفرقة، إثر حادث تصادم سيارة نقل محملة بالحديد مع سيارتين نقل، واشتعال النيران في سيارتين، أمام مدينة الضبعة على طريق الإسكندرية - مطروح، وتم نقل المصابين والجثتين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الضبعة المركزي.

دخل مستشفى الضبعة المركزي، فريد رمزي فريد "34 سنة"، من الإسكندرية، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، وسحجات بالذراع اليسرى، وخروج تحسن، ووائل حمدي توفيق "40 سنة" من المنوفية مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، وسحجات بالوجة، خروج تحسن.

كما استقبل المستشفى، السعيد يحي محمد "26 سنة"، من دمياط، وصول جثة هامدة، وخالد أحمد شربيني "23 سنة" من الإسكندرية، وصول جثة هامدة.

وكانت أجهزة مركز ومدينة الضبعة، قد انتقلت إلى مكان الحادث في البلاغ، وتمكنت سيارات الحماية المدنية، من إطفاء الحريق، الذى نتج عن حادث تصادم السيارات، كما ساهمت سيارات شركة مياه الشرب في الدعم بعدد من سيارات المياه لإطفاء الحريق، وتم رفع آثار الحادث إلى جانب الطريق، وإعادة حركة السير والسفر لطبيعتها.

وتحرر المحضر اللازم وإجراء المعاينات، للعرض على النيابة العامة، للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث واتخاذ اللازم.