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مصرع شاب أسفل عجلات القطار أثناء عبوره مزلقانا غير شرعى بالأقصر

الخميس، 16 نوفمبر 2023 11:38 م
مصرع شاب أسفل عجلات القطار أثناء عبوره مزلقانا غير شرعى بالأقصر اسعاف- أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى

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شهدت منطقة الكرنك شمال مدينة الأقصر، مساء الخميس، مصرع شاب ثلاثيني مجهول الهوية لدي عبوره مزلقان غير شرعي، حيث صدمه أحد القطارات أسفل كوبري المطار بالمنطقة، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك التابعة لهيئة الرعاية الصحية الأولية لحين التعرف علي هويته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات مجلس مدينة الأقصر، إخطارا من أهالى منطقة الكرنك يفيد باصطدام قطار بشاب ثلاثيني لدي عبوره مزلقان غير شرعي أسفل كوبري المطار، وتم على الفور نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك التابعة لهيئة الرعاية الصحية الأولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 






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