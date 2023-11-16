مرصد الأزهر: الاحتلال يصعد مساعيه الخبيثة لفرض سيطرته على ساحات الأقصى

كتب لؤى على

قال مرصد الازهر انه في ظل انشغال العالم بالمجازر الدموية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يصعد الاحتلال الصـهيوني من مساعيه الخبيثة لفرض سيطرته على ساحات الأقصى المبارك من خلال عدد من الإجراءات من بينها حجب موقع (هار هبيّت حداشوت- הר הבית חדשות) الموقع الرئيس المعنى بنقل وتوثيق كافة الأخبار المتعلقة باقتحامات ساحات الأقصى المبارك.

وتابع المرصد : كما سمح الاحتلال خلال الأيام الماضية لمستوطنين بالنفخ بالبوق علنًا داخل ساحات الأقصى المبارك، في خطوة خطيرة لإعلان السيطرة الصهيونية على الأقصى وبدء الزمان اليهودي وانتهاء الزمان الإسلامي فيه، وإيذانًا بقرب مجئ المخلص وبناء الهيكل الثالث المزعوم.

جدير بالذكر أن الأقصى شهد من قبل ظاهرة "نفخ البوق" ثلاث مرات في منطقة باب الرحمة بشكلٍ سريٍ، إلا أن حراس الأقصى استطاعوا توثيق المرة الأخيرة من تلك المرات الثلاث.

وأكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن الأقصى صار في خطرٍ داهمٍ، وأن الاحتلال لا يريد سلامًا على الإطلاق، بل يسعى سعيًّا حثيثًا لبسط السيادة الصهيونية على المسجد المبارك، والسماح للمستوطنين باقتحامه من كافة الأبواب تمهيدًا لإقامة الهيكل الثالث المزعوم؛ الأمر الذي من شأنه اتساع الحرب الدينية التي أشعلها الاحتلال في فلسطين المحتلة، ويريدها أن تمتد لتشمل المنطقة بأسرها.