مدير عام مستشفيات غزة: فقدنا الاتصال كلياً مع مستشفى الشفاء

وكالات

قال الدكتور محمد زقوت مدير عام المستشفيات في قطاع غزة الخميس، إن الاتصال مع مجمع الشفاء الطبي مقطوع تماماً منذ ليل الأربعاء.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، أضاف زقوت أن كل محاولات التواصل مع الطواقم الطبية باءت بالفشل، مشيرا إلى أن مصير المرضى والطواقم الطبية مجهول، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي عاود اقتحام المستشفى مساء الأربعاء، وشرع بعمليات تجريف داخله.

ونوه زقوت إلى أنه يجري بحث إمكانية نقل المرضى لمكان آخر، إلا أن كل المستشفيات في قطاع غزة مليئة بالمرضى.

ودعا زقوت إلى تشكيل ضغط دولي وتدخل وسطاء لنقل المرضى إلى خارج قطاع غزة، واستطرد "حتى نقل المرضى من مكان إلى آخر لا يعتبر آمناً في ظل الظروف القائمة".