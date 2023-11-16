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مديريات التضامن تتلقى طلبات الراغبين فى الحج لليوم الثالث

الخميس، 16 نوفمبر 2023 04:10 ص
مديريات التضامن تتلقى طلبات الراغبين فى الحج لليوم الثالث حجاج - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات على مستوى الجمهورية  اليوم الخميس في تلقى  طلبات  أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1445هـ 2024م وحتى 30 نوفمبر الجاري.
 
وتتعاقد المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى على الفنادق وكافة الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج كذلك التنسيق مع السلطات السعودية بشأن توفير الخدمات والمخيمات في عرفات و"منى " أيضا التعاقد على اتوبيسات موديلات حديثة انتقال الحجاج الى أماكن تأدية المناسك 
 
 
 
 
 
 






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