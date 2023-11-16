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محافظ الجيزة يتابع الموقف التنفيذى لمحور عمرو بن العاص الجديد.. فيديو

الخميس، 16 نوفمبر 2023 02:11 م
محافظ الجيزة يتابع الموقف التنفيذى لمحور عمرو بن العاص الجديد.. فيديو محافظ الجيزة يتابع الموقف التنفيذى لمحور عمرو بن العاص الجديد
كتبت – مرام محمد

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تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فى جولة ميدانية، قبل قليل، الموقف التنفيذى لمحور عمرو بن العاص الجديد، والذى يربط بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى)، بطول 4,5 كم، وعرض 12 حارة مرورية.
 
وتفقد محافظ الجيزة يرافقه أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم، وأشرف تامر رئيس حي الطالبية، خلال الجولة مراحل العمل النهائية للمحور فى الاتجاه القادم من المنيب وحتى محور ترسا الهرم، مؤكدًا أن المحور يعد إضافة كبيرة لشبكة الطرق بالمحافظة.
 
جديرٌ بالذكر أن مشروع محور عمرو بن العاص الجديد يهدف إلى زيادة انسيابية الحركة المرورية بمحافظة الجيزة وإقليم القاهرة الكبرى، من خلال الربط بين شمال وجنوب محافظة الجيزة، وإعادة توزيع الحركة المرورية لتخفيف الضغط المرورى على شوارع الهرم وفيصل ومحور محمد أنور السادات، وتخفيف الاختناقات المرورية بمدينة الجيزة، وتقليل مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى.
 
 






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