محافظ الجيزة يتابع الموقف التنفيذى لمحور عمرو بن العاص الجديد.. فيديو

كتبت – مرام محمد

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فى جولة ميدانية، قبل قليل، الموقف التنفيذى لمحور عمرو بن العاص الجديد، والذى يربط بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى)، بطول 4,5 كم، وعرض 12 حارة مرورية.

وتفقد محافظ الجيزة يرافقه أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم، وأشرف تامر رئيس حي الطالبية، خلال الجولة مراحل العمل النهائية للمحور فى الاتجاه القادم من المنيب وحتى محور ترسا الهرم، مؤكدًا أن المحور يعد إضافة كبيرة لشبكة الطرق بالمحافظة.