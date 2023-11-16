وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن التصويت، جاء لصالح مشروع القانون بأغلبية 87 صوتا مقابل 11.. موضحة أنها تعد المواجهة الثالثة المتعلقة بالتمويل هذا العام في الكونجرس، إذ دفع المشرعون بالولايات المتحدة إلى حافة التخلف عن سداد ديونها التي تزيد عن 31 تريليون دولار هذا الربيع، ومرتين قبل أيام من الإغلاق الجزئي الذي كان سيعوق سداد أجور نحو أربعة ملايين موظف اتحادي.

وأشارت القناة إلى أن التشريع سيمدد التمويل للعديد من قطاعات الحكومة الاتحادية وهيئات أخرى حتى الثاني من فبراير 2024، ومنعت الخلافات المتكررة حول التمويل المشرعين من التصرف بناء على مقترحات أخرى، مثل طلب بايدن 106 مليارات دولار كمساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وأمن الحدود الأمريكية.