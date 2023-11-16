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دفعة 2023..

مجلس الدولة يواصل استقبال خريجى كليات القانون لسحب ملف وظيفة مندوب مساعد

الخميس، 16 نوفمبر 2023 02:30 ص
مجلس الدولة يواصل استقبال خريجى كليات القانون لسحب ملف وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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يواصل مجلس الدولة استقبال خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، لسحب ملفات تقديم الطلبات للتعيين بوظيفة مندوب مساعد لدفعة 2023، للذكور والإناث، وذلك حسب المواعيد المحددة للجامعات. 
 
* مواعيد سحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من الجامعات المصرية وترتيبها؛ كالتالي:-
يوم السبت الموافق 11 نوفمبر:
- جامعة القاهرة
- جامعة السادات
- جامعة الزقازيق
 
الأحد الموافق 12 نوفمبر:
- جامعة عين شمس
- جامعة بنها يوم
 
يوم الإثنين الموافق 13 نوفمبر:
- جامعة الإسكندرية
- جامعة المنصورة
- جامعة المنوفية
 
يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر:
- جامعة أسيوط
- جامعة المنيا
- جامعة بني سويف
- جامعة الفيوم 
 
يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر:
- جامعة سوهاج
- جامعة أسوان
- جامعة جنوب الوادي
- جامعة دمياط
- جماعة بورسعيد 
 
يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر:
- جامعة الأزهر بنين وبنات 
- جامعة حلوان
- جامعة طنطا
- أكاديمية الشرطة
- الجامعة البريطانية
 
يوم السبت الموافق 18 نوفمبر:
- الجامعة الألمانية
- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فاروس 
 
يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير:
- جامعات أخرى
- جامعات التخلفات
وذلك من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.
 
 
 






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