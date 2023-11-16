مجلس الدولة يواصل استقبال خريجى كليات القانون لسحب ملف وظيفة مندوب مساعد

يواصل مجلس الدولة استقبال خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، لسحب ملفات تقديم الطلبات للتعيين بوظيفة مندوب مساعد لدفعة 2023، للذكور والإناث، وذلك حسب المواعيد المحددة للجامعات.
* مواعيد سحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من الجامعات المصرية وترتيبها؛ كالتالي:-
يوم السبت الموافق 11 نوفمبر:
- جامعة القاهرة
- جامعة السادات
- جامعة الزقازيق
الأحد الموافق 12 نوفمبر:
- جامعة عين شمس
- جامعة بنها يوم
يوم الإثنين الموافق 13 نوفمبر:
- جامعة الإسكندرية
- جامعة المنصورة
- جامعة المنوفية
يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر:
- جامعة أسيوط
- جامعة المنيا
- جامعة بني سويف
- جامعة الفيوم
يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر:
- جامعة سوهاج
- جامعة أسوان
- جامعة جنوب الوادي
- جامعة دمياط
- جماعة بورسعيد
يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر:
- جامعة الأزهر بنين وبنات
- جامعة حلوان
- جامعة طنطا
- أكاديمية الشرطة
- الجامعة البريطانية
يوم السبت الموافق 18 نوفمبر:
- الجامعة الألمانية
- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فاروس
يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير:
- جامعات أخرى
- جامعات التخلفات
وذلك من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.
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