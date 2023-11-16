متظاهرون أمريكيون يغلقون جسرا فى بوسطن ويطالبون بوقف إطلاق النار بغزة.. فيديو

وكالات

شهدت مدينة بوسطن الأمريكية، اليوم الخميس تظاهرات مطالبة بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة الذى يتعرض لعدوان إسرائيلى منذ السابع من أكتوبر الماضي، وعرقل المتظاهرون حركة المرور على جسر جامعة بوسطن خلال ساعة الذروة صباح اليوم، مما أدى إلى تباطؤ حركة المرور إلى حد كبير.

ALERT: The Boston University Bridge at Commonwealth Avenue has just reopened, shut down this morning due to protestors on the bridge and who are now marching towards Cambridge. pic.twitter.com/4SGathME4n — Only In Boston (@OnlyInBOS) November 16, 2023

وردد المتظاهرون هتافات من بينها "وقف إطلاق النار الآن!" خلال الوقفة الاحتجاجية، وحملوا أيضًا لافتات كتب عليها "فلتعيش غزة".

وطالب الناشطون السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارين من ولاية ماساتشوستس بدعم وقف فورى لإطلاق النار واستخدام نفوذها لوقف الحملة العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.