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متظاهرون أمريكيون يغلقون جسرا فى بوسطن ويطالبون بوقف إطلاق النار بغزة.. فيديو

الخميس، 16 نوفمبر 2023 06:37 م
متظاهرون أمريكيون يغلقون جسرا فى بوسطن ويطالبون بوقف إطلاق النار بغزة.. فيديو مظاهرات بوسطن
وكالات

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شهدت مدينة بوسطن الأمريكية، اليوم الخميس تظاهرات مطالبة بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة الذى يتعرض لعدوان إسرائيلى منذ السابع من أكتوبر الماضي، وعرقل المتظاهرون حركة المرور على جسر جامعة بوسطن خلال ساعة الذروة صباح اليوم، مما أدى إلى تباطؤ حركة المرور إلى حد كبير.
 
وردد المتظاهرون هتافات من بينها "وقف إطلاق النار الآن!" خلال الوقفة الاحتجاجية، وحملوا أيضًا لافتات كتب عليها "فلتعيش غزة".
 
وطالب الناشطون السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارين من ولاية ماساتشوستس بدعم وقف فورى لإطلاق النار واستخدام نفوذها لوقف الحملة العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.






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