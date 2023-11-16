لجنة المبيدات تعلن الموافقة على تسجيل 35 مبيدا جديدا لمكافحة الآفات الزراعية

كتبت أسماء نصار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، موافقة لجنة مبيدات الآفات الزراعية، على تسجيل 35 مبيد جديد لمكافحة الآفات الزراعية.

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه من بين المبيدات الجديدة التي وافقت اللجنة على تسجيلها، 6 مواد خام، فضلا عن 3 مبيدات جديدة بغرض التصدير.

وأضاف عبدالمجيد، أن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط باللجنة، باعتبارها صمام الأمان لغذاء المصريين، حيث يتم استخدام المبيدات الزراعية بموافقة صريحة من لجنة المبيدات، بعد التجارب الحقلية ولجان الفحص الفنى من الخبراء المتخصصين ليتم تسجيل المبيد والموافقة على استخدامه بعد التأكد من عدم حدوث تأثيرات ضارة على صحة المواطنين.

وأشار إلى أن لجنة المبيدات والآفات الزراعية تعمل من خلال منظور يشير إلى أمان المبيد قبل فاعليته وهذه الفلسفة تعنى أن صحة الإنسان المصرى هى الأهم والأساس عند لجنة المبيدات والآفات الزراعية ثم تأتى بعد ذلك كفاءة المبيدات على الآفات مكان المكافحة، وهذا الأساس الذى تعمل من خلاله اللجنة، حيث لا يوجد مبيد واحد يتم استيراده من الخارج أو إنتاجه محليا إلا من خلال موافقة لجنة المبيدات ويتم مراقبته فى مراحل التجريب وبعد منحه التصريح أيضا.