اليوم السابع
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فلسطين: فشل المجتمع الدولى فى حماية المراكز الصحية دفع إسرائيل لمواصلة المجازر

الخميس، 16 نوفمبر 2023 02:49 م
فلسطين: فشل المجتمع الدولى فى حماية المراكز الصحية دفع إسرائيل لمواصلة المجازر ضحايا اقتحام مستشفى الشفاء
رام الله (أ ش أ)

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قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، إن فشل المجتمع الدولى وفى مقدمته مجلس الأمن الدولى فى حماية المراكز الصحية والطبية باعتبارها أبرز رموز الحياة المدنية السلمية، ووضع حد للمجازر بحق المدنيين فى قطاع غزة، جدد الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة استباحة جميع مناحى حياة المدنيين الفلسطينيين واستكمال إعدامها وتدميرها.

وأوضحت الوزارة - فى بيان صحفى - أن قوات الاحتلال تواصل قصف وتدمير مدارس الإيواء ومراكز ومركبات الإسعاف والدفاع المدني والمنازل فوق رؤوس ساكنيها والمساجد والكنائس ومحطات الوقود الخاوية وغيرها من مرافق الحياة المدنية، وقصفت بالأمس المطحنة الوحيدة العاملة في القطاع لتعميق حربها التجويعية للمدنيين، بحيث من لم يُقتل بالقصف ليمُت جوعاً أو مرضاً بسبب غياب الغذاء والمياه والعلاج، أو يجد له طريقاً للنزوح والهجرة من موت إلى لآخر.

وأكدت أنه بات واضحا أن إسرائيل تطارد المدنيين وتلاحقهم إما بالقصف أو النزوح كهدف إستراتيجي لحربها البربرية على القطاع للتخلص منهم بأي شكل.

كما أكدت الخارجية الفلسطينية أن دولة الاحتلال بسبب غياب أي ضغط دولي مؤثر وحقيقي عليها لوقف الحرب، تخترع يومياً الأكاذيب والحملات التضليلية لكسب المزيد من الوقت لاستكمال تدمير القطاع والتخلص من سكانه بأي طريقة، وهي بذلك اتخذت قرارا بإعدام الحياة المدنية في قطاع غزة وتحويله إلى خراب لا يصلح للسكن.

 







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