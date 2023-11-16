عيد ميلاد منقذ قلوب الأطفال.. محطات فى حياة البروفيسور مجدى يعقوب.. إنفوجراف

يحتفل الطبيب العالمى الدكتور مجدى يعقوب أحد أهم الرموز المصرية العالمية، أمير القلوب، أو الملك المتوج لجراحات القلب، اليوم الخميس، بعيد ميلاده، حيث ولد مجدى يعقوب فى 16 نوفمبر عام 1935 بمدينة بلبيس فى محافظة الشرقية.



مجدى يعقوب

تخرج فى كلية الطب جامعة القاهرة عام 1957

بدأ مسيرته عام 1962م بمستشفى الصدر بلندن، وتم تعيينه أستاذا مساعدا فى جامعة شيكاغو

عمل لأكثر من 20 عاما أستاذا لجراحة القلب والصدر فى جمعية القلب البريطانى

ترأس عام 1980 برنامج زراعة القلب فى مستشفى هارفيلد بإنجلترا

أجرى عام 1983 أول عملية زرع قلب ورئتين فى المملكة المتحدة فى مستشفى هيرفيلد

تم تعيينه أستاذا فى المعهد الوطنى للقلب والرئة فى جامعة إمبريال كوليدج العريقة فى لندن 1986

افتتح الدكتور مجدى يعقوب عام 2009 مركز أسوان للقلب

حصل على وسام قادة النيل العظمى فى 2011

حصل عام 2014 على وسام الاستحقاق Merit of Order وهو أعلى وسام مُقدم من الملكة إليزابيث فى المملكة المتحدة

من أهم إنجازاته فى مجال زرع الخلايا تطوير صمام للقلب باستخدام الخلايا الجذعية، وهو الاكتشاف الذى سيسمح باستخدام أجزاء من القلب تمت زراعتها صناعيا فى غضون 3 أعوام