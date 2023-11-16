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عيد ميلاد منقذ قلوب الأطفال.. محطات فى حياة البروفيسور مجدى يعقوب.. إنفوجراف

الخميس، 16 نوفمبر 2023 01:00 م
عيد ميلاد منقذ قلوب الأطفال.. محطات فى حياة البروفيسور مجدى يعقوب.. إنفوجراف الدكتور مجدى يعقوب

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يحتفل الطبيب العالمى الدكتور مجدى يعقوب أحد أهم الرموز المصرية العالمية، أمير القلوب، أو الملك المتوج لجراحات القلب، اليوم الخميس، بعيد ميلاده، حيث ولد مجدى يعقوب فى 16 نوفمبر عام 1935 بمدينة بلبيس فى محافظة الشرقية.

مجدى يعقوب
مجدى يعقوب
 
2
 
تخرج فى كلية الطب جامعة القاهرة عام 1957
 
بدأ مسيرته عام 1962م بمستشفى الصدر بلندن، وتم تعيينه أستاذا مساعدا فى جامعة شيكاغو
 
عمل لأكثر من 20 عاما أستاذا لجراحة القلب والصدر فى جمعية القلب البريطانى
 
ترأس عام 1980 برنامج زراعة القلب فى مستشفى هارفيلد بإنجلترا
 
أجرى عام 1983 أول عملية زرع قلب ورئتين فى المملكة المتحدة فى مستشفى هيرفيلد
 
تم تعيينه أستاذا فى المعهد الوطنى للقلب والرئة فى جامعة إمبريال كوليدج العريقة فى لندن 1986
 
افتتح الدكتور مجدى يعقوب عام 2009 مركز أسوان للقلب
 
حصل على وسام قادة النيل العظمى فى 2011
 
حصل عام 2014 على وسام الاستحقاق Merit of Order وهو أعلى وسام مُقدم من الملكة إليزابيث فى المملكة المتحدة
 
من أهم إنجازاته فى مجال زرع الخلايا تطوير صمام للقلب باستخدام الخلايا الجذعية، وهو الاكتشاف الذى سيسمح باستخدام أجزاء من القلب تمت زراعتها صناعيا فى غضون 3 أعوام






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