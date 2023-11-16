عبد السند يمامة: تعديل تشريعات الاستثمار أبرز محاور برنامجى الاقتصادى

ندى سليم

كشف الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، عن ملامح برنامجه الانتخابي الذى يتضمن محاور هامة، لعل أبرزها المحور الاقتصادي الذى قدمه من خلاله حلول مقترحة لمواجهة كافة التحديات الاقتصادية الراهنة.

تضمن برنامج المرشح الرئاسى، اتخاذ كافة السبل للاتفاق مع المؤسسات المالية العالمية "أصحاب الديون" على إعادة جدولة هذه الديون لفترة أطول أو اقتراض واحد لاحتواء وسداد هذه القروض مجملة على فترة سداد طويلة ذات أقساط وفوائد دين منخفضة بقدر الإمكان.

وأوضح رئيس حزب الوفد والمرشح، أن من بين الحلول المقترحة هو عدم الاقتراض خاصة بالخدمات أو مشروعات البنية التحتية لفترة محدودة وتكون مربوطة بفترة تعافي الاقتصاد المصري ودفع عجلة الإنتاج ولتكن خمس سنوات، فضلا عن استهداف الاستثمار الأجنبي في مشروعات البنية التحتية والخدمات مهما كلفنا الأمر من خسارة الفرص البديلة للأرباح من خلال عقود الشراكة المختلفة.

وأشار يمامة، إلى أن البرنامج الانتخابي تضمن تعديل التشريعات المرتبطة بالاستثمار عموما والسماح فيما يخص حل منازعات الاستثمار مع المستثمرين وخاصة الأجنبي عن طريق التحكيم وزيادة عدد مراكز التحكيم الدولي، مقترحاً حوكمة الانفاق العام من خلال التأكيد على سرعة الانتقال وتطبيق موازنة البرامج الأداء.