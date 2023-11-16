اليوم السابع
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الخميس، 16 نوفمبر 2023 09:55 م
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طلاب مدرسة يشاركون في توفير مساعدات إنسانية ومواد طبية لأطفال غزة

الخميس، 16 نوفمبر 2023 09:34 م
طلاب مدرسة يشاركون في توفير مساعدات إنسانية ومواد طبية لأطفال غزة طلاب مدرسة يشاركون فى جمع مستلزمات طبية لأطفال غزه
كتب أحمد حسن

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نظم طلاب مدرسة بالزمالك وقفة تضامنية للمشاركة في تجهيزات كراتين ومساعدات إنسانية لأطفال غزة، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية وتشجيع الطلاب على روح الإخاء والتعاون بين الأشقاء العرب، وتعليمهم روح المشاركة في الأحداث الوطنية.
 
وسعت إدارة المدرسة من خلال التعاون مع أولياء الأمور على جمع تبرعات لتقديم المساعدات الإنسانية لأطفال غزة، من خلال توفير الأدوات الطبية ومواد الأغذية ومواد الإسعافات الأولوية.
 
وجاءت تلك المشاركة في إطار حث الأطفال على المشاركة وتعليمهم على تقديم المساعدات والشعور بالأخرين ، غرس القيم الإنسانية والنبيلة لدى الأطفال منذ نعومة أظافرهم، للخروج بجيل يتمتع بكل قيم الإنسانية.
 
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اطفال مدرسة يشاركون فى جمع مستلزمات طبية ومواد غذائية لأطفال غزة 

اطفال مدرسة يشاركون فى جمع مستلزمات طبية ومواد غذائية لأطفال غزة (1)
دعما لأطفال غزة

اطفال مدرسة يشاركون فى جمع مستلزمات طبية ومواد غذائية لأطفال غزة (1)
اطفال المدرسة يرفعون أعلام فلسطين

اطفال مدرسة يشاركون فى جمع مستلزمات طبية ومواد غذائية لأطفال غزة (2)
علم فلسطين يزين طلاب المدرسة 
 
اطفال مدرسة يشاركون فى جمع مستلزمات طبية ومواد غذائية لأطفال غزة (3)
لدعم فلسطين

اطفال مدرسة يشاركون فى جمع مستلزمات طبية ومواد غذائية لأطفال غزة (3)
اطفال مدرسة يشاركون فى جمع مستلزمات طبية ومواد غذائية لأطفال غزة 
 
اطفال مدرسة يشاركون فى جمع مستلزمات طبية ومواد غذائية لأطفال غزة (4)
مواد غذائية لأطفال غزة 

اطفال مدرسة يشاركون فى جمع مستلزمات طبية ومواد غذائية لأطفال غزة (4)
مستلزمات طبية ومواد غذائية لأطفال غزة

اطفال مدرسة يشاركون فى جمع مستلزمات طبية ومواد غذائية لأطفال غزة (5)
أطفال مدرسة يشاركون فى جمع مستلزمات طبية ومواد غذائية لأطفال غزة

اطفال مدرسة يشاركون فى جمع مستلزمات طبية ومواد غذائية لأطفال غزة (5)
اطفال مدرسة يشاركون فى جمع مستلزمات طبية ومواد غذائية لأطفال غزة (5)

اطفال مدرسة يشاركون فى جمع مستلزمات طبية ومواد غذائية لأطفال غزة (6)
اطفال مدرسة يشاركون فى جمع مستلزمات طبية ومواد غذائية لأطفال غزة (6)

اطفال مدرسة يشاركون فى جمع مستلزمات طبية ومواد غذائية لأطفال غزة (7)
اطفال مدرسة يشاركون فى جمع مستلزمات طبية ومواد غذائية لأطفال غزة (7)

اطفال مدرسة يشاركون فى جمع مستلزمات طبية ومواد غذائية لأطفال غزة (8)
اطفال مدرسة يشاركون فى جمع مستلزمات طبية ومواد غذائية لأطفال غزة (8)

 

 






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