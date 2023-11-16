شعبة مواد البناء: انخفاض أسعار الأسمنت فى الأسواق والطن 1745 جنيها

كتب إسلام سعيد

كشف أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء فى الغرفة التجارية، أن أسعار الأسمنت تسجل فى المصانع 1745 وتصل إلى 2000 جنيها بحسب الشركة المنتجة، ويصل سعر الأسمنت للمستهلك بين 2100 إلى 2300 جنيها وهو سعر متراجع نسبياً عن الشهر الماضى.

وأشار الزينى فى تصريحات خاصة إلى أن سعر طن الحديد يتراوح بين 37 و 38 ألف جنيه في الأسواق للمستهلكين، لافتاً إلى هبوط في الطلب على الحديد والأسمنت بصفة عامة خلال الفترة الحالية فى انتظار التصالحات فى مخالفات البناء وقانون التصالح.

أتاحت تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد المقدم من الحكومة فى مادتها الثانية التى وافقت عليها لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، للمواطنين الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

وحددت التعديلات، التي وافقت عليها اللجنة سعر المتر المسطح فى حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما طرأ عليها من تخفيضات.

وتنص المادة الثانية على أن يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض معالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي :

1 عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.