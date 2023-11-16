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"شباب حزب التجمع" تطلق حملة "معاك يا ريس" لدعم السيسى بانتخابات الرئاسة

الخميس، 16 نوفمبر 2023 03:38 م
"شباب حزب التجمع" تطلق حملة "معاك يا ريس" لدعم السيسى بانتخابات الرئاسة حملة "معاك يا ريس"
كتبت إيمان علي

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أطلقت لجنة شباب حزب التجمع، حملة "معاك ياريس"، لتنظيم فعالياته دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال شهر نوفمبر الجارى، بعدد من الأنشطة والندوات والفعاليات الجماهيرية، إضافة إلى نشر عدد من اللافتات توضح أسباب دعمها للقيادة السياسية.
 
وأكد علاء عصام، أمين شباب حزب التجمع، في تصريح لـ"اليوم السابع" أن الحملة ستنظم مؤتمر جماهيري في المنصورة، ومسرحية في البدرشين للتعريف بإنجازات الرئيس السيسي خلال الـ 9 سنوات الماضية، وما عمل عليه من تمكين واسع للشباب والمرأة، والحرص على ضخ شرايين التنمية بكل محافظات الجمهورية، وتطوير قطاع الصناعة، منوها أن الحملة ستتقدم خلال فعالياتها بكتيب للتعريف بإنجازات الرئيس السيسي، ومقترحات تنمية وتوطين الصناعة المحلية تحت عنوان حملة "اشتري مصري".
 
الصناعة الوطنية
الصناعة الوطنية

تعظيم قدرات الجيش
تعظيم قدرات الجيش

تمكين الشباب
تمكين الشباب

تمكين المرأة
تمكين المرأة

تنمية سيناء
تنمية سيناء

معاك يا ريس
معاك يا ريس

 







المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

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