"سلامتك تهمنا" ندوة لوزارة العمل للتوعية باجراءات السلامة المهنية بالبحيرة

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة البحيرة ، من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بأبو المطامير ، ندوة للتوعية فى إطار مبادرة " سلامتك تهمنا " لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت العاملة داخل المحافظة والحد من مخاطر العمل المختلفة، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، بمقر شركة للسكر، ضمن سلسلة الندوات التى بدأتها المديرية وإدارة السلامة والصحة المهنية للتوعية بمخاطر بيئات العمل وكيفية الوقاية والحد منها للحفاظ على العاملين والممتلكات ، فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف بأساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على ارواح العاملين والمنشآت وضمان زيادة الإنتاج وتوفير مناخ عمل آمن، وذلك من خلال تفعيل الدور التوعوى للاجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات مع الاهتمام بالمنشآت كثيفة العمالة.

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة فى تقريرٍ للوزارة، أن فعاليات "المبادرة" تناولت مجموعة من المحاضرات حول أهداف السلامة والصحة المهنية، ونشر دور وثقافة السلامة في الحفاظ علي العمالة من الحوادث والإصابات، وعلى المنشآت والإنتاج، كما تناولت خطة الطوارئ والإخلاء، بشأن كيفية إخلاء المكان من العمال أثناء الكوارث حفاظاً علي حياتهم، وعلى المنشآت ورأس المال، والحد من حدوث الحرائق، وذلك إيماناً بدور السلامة في سير عجلة الإنتاج وتقليل الحوادث والإصابات، وفى ختام الفعاليات جرى تسليم شهادات تقدير للمشاركين والحضور تقديراً لجهودهم المبذولة فى إنجاح المبادرة.