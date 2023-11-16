سفير فلسطين بالقاهرة: نرفض محاولات الاحتلال تهجير أهالى غزة لمكان آخر

رامى محيى الدين

قال السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بمصر، إننا نتمنى أن تنجح الجهود المصرية المبذولة من أجل وقف هذه الحرب وحقن دماء الشعب الفلسطيني، وفتح أفق سياسي، مضيفًا: "نحن لا مصلحة لنا في هذه الحرب ولا مصلحة لنا في استمرارها أو حتى اتساع رقعتها".

وأضاف السفير الفلسطيني بمصر، اليوم الخميس، خلال زيارته لمعبر رفح الدولي في لقاء خاص لقناة القاهرة الإخبارية، "أقف هنا على حد التماس الحدودي المباشر بين فلسطين ومصر، وأؤكد للشعب المصري الشقيق بأننا نرفض كل مخططات التوطين وكل مخططات التهجير، ونرفض المخطط الاستعماري القديم الجديد بإقامة دولة في غزة وعلى جزء من أرض سيناء المصرية، ونحترم سيادة مصر الوطنية الكاملة على ترابها الوطني العزيز، ولن نقبل بإقامة دولتنا إلا على أرضنا الفلسطينية".

وأكد السفير الفلسطيني بمصر، أنه لن يقبل بإقامة دولة بغزة ولا دولة بدون غزة، فنحن شعب واحد على أرض واحدة تحت قيادة واحدة ونظام سياسي واحد موحد في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في داخل فلسطين وخارجها.