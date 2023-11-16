سفير فلسطين بالقاهرة: نرفض دعوات التهجير لسيناء ونتمسك بثوابت الدولة.. فيديو

العريش - محمد حسين

أكد دياب اللوح سفير دولة فلسطين في القاهرة، رفض كافة دعوات تهجير الفلسطينيين لسيناء، وقال: "نتمسك بثوابت دولة فلسطين، ونرفض أى انسلاخ لغزة، فهي جزء من دولة فلسطين". وعبر السفير الفلسطينى، عن رفض فلسطين شعبا وحكومة لمخططات العدو النزوح جنوب غزة و خارجها، مؤكدا على ثوابت القضية الفلسطينية عبر دولة في الضفة وقطاع غزة والقدس العاصمة، مشددا على أن الشعب الفلسطيني داعم دائم لمصر في كل المواقف.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده سفير فلسطين بالقاهرة واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، على هامش زيارة السفير الفلسطيني لمعبر رفح وتفقد مصابين فلسطينيين فى مستشفيات بشمال سيناء.

واستقبل محافظ شمال سيناء السفير والوفد المرافق له في مكتبه في مدينه العريش خلال زيارته الي المحافظة.

وأكد المحافظ أن مصر لم تتخل أبدا عن أشقائها العرب وخاصه الأشقاء الفلسطينيين، مضيفا أن مصر تقوم بدور كبير في احتواء الموقف في قطاع غزة، فمصر موقفها ثابت منذ بداية الأزمة.

وأشار المحافظ الى استقبال المساعدات المتنوعة لصالح قطاع غزة عن طريق البر والبحر والجو، حيث وصلت إلى مدينة العريش آلاف الأطنان من المساعدات، يتم حفظها في مخازن مؤمنة، وإدخالها تباعا إلى قطاع غزة، بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني.

وقدم المحافظ التعازى إلى السفير الفلسطيني في شهداء قطاع غزة، لافتا إلى استقبال المستشفيات المصرية للجرحى والمصابين الفلسطينيين وتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم.

بدوره، وجه السفير الفلسطيني القاهرة الشكر للدولة المصرية على دورها الكبير في خدمة الأشقاء العرب وعلى رأسهم الفلسطينيين، مثمنا الدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتواء الموقف في غزة، وإيصال المساعدات المتنوعة إلى أهالي القطاع وعلاج المصابين في المستشفيات المصرية، مؤكدا على أن مصر هي الشقيقة الكبرى للدول العربية ولفلسطين.

وطالب السفير الفلسطيني بضرورة وقف الحرب علي قطاع غزة دون قيد أو شرط ، حيث أن ما تقوم به إسرائيل هو انتقام من الشعب الفلسطيني، مؤكدًا علي حق الشعب الفلسطيني علي إقامة دولة تكون عاصمتها القدس وإقرار السلم والسلام والتمسك بحل الدولتين.