سفير فلسطين بالقاهرة: غزة تعرضت لـ8 حروب وفى كل مرة تتدخل مصر لحقن دماء شعبنا

قال دياب اللوح سفير دولة فلسطين في القاهرة، إن مليون و800 ألف فلسطينيى بقطاع غزة أصبحوا بدون مأوى وبدون مياه وكهرباء وطعام وشراب ووقود.

وأضاف في تصريحات صحفية خلال جولة تفقدية قام بها اليوم لمتابعة وصول المصابين الفلسطينيين بمعبر رفح: "أننا نحمل رسالة شكر من الشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس الي الشعب المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي الدور الكبير الذي تبذله مصر في احتواء الموقف في غزة وإيصال المساعدات ورفض مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء".

وأكد ضرورة وقف الحرب علي قطاع غزة بشكل فوري دون قيد أو شرط وفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات والوقود والأدوية وعلاج الجرحي والمصابين الفلسطينيين وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني في القطاع والضفة الغربية والقدس وفتح أفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية طبقًا لحدود 67 وعاصمته القدس الشريف طبقا لقرار الأمم المتحدة، حيث ان من حق الشعب الفلسطيني العيش في دولة مستقلة ذات سيادة كاملة.

وقال إن آلة الحرب الإسرائيلية تسببت في سقوط 50 ألف فلسطيني ما بين شهيد وجريح ومفقود تحت أنقاض المنازل التي تهدمت 70% منهم من النساء والاطفال، فإسرائيل دمرت 42 الف منزل بجانب تدمير البنية التحتية، وأن مليون و800 الف فلسطيني أصبحوا بدون مأوي وبدون مياه وكهرباء وطعام وشراب ووقود.

وتابع: "قطاع غزة يتعرض لحرب إبادة وتدمير ممنهج للبنية التحتية بحيث أصبح منكوبا، وكل قطاع غزة منكوب شماله وجنوبه".

وأشار إلى تعرض غزة لـ8 حروب منذ عام 2006 وفي كل مرة تتدخل مصر لوقف هذه الحروب وحقن الدماء من أجل الشعب الفلسطيني، فالحرب الجارية حاليا هي انتقام إسرائيلي من الشعب الفلسطيني وما تسوقه إسرائيل من ذرائع كلها واهية.

وأضاف: "مصر هي البوابة الوحيدة لقطاع غزة علي العالم، فهناك 13 ألف طالب فلسطيني يدرسون في مصر نصفهم من قطاع غزة، وهناك تجار يفدون إلى مصر لعقد صفقات تجارية بخلاف الفلسطينيين الذين يحملون جنسيات أخرى"، لافتا إلى رفض الشعب الفلسطيني لمخطط التهجير.