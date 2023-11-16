زوجة تطالب بحبس زوجها بتهمة تبديد مصوغات بمليون و400 ألف جنيه

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوي قضائية ضد زوجها أمام محكمة الأسرة جنح مصر الجديدة، طالبت فيها حبس زوجها بتهمة تبديد مصوغاتها المقدرة بمليون و400 ألف جنيه، وقدمت مستندات تفيد بيعه دون إذن كتابي منها واستيلائه على المال وشراء سيارة، لتؤكد:" زوجي طردنى من منزلى فجرا وسرق مصوغاتي وباعها، ورفض الإنفاق على طفله وتركني معلقة طوال شهور".

وأكدت، "عشت في جحيم بسبب عنف زوجي وإبتزازه لي بطفلي، ورفضه كافة الحلول للوصول لحل ودي، ورغم أنه ميسور الحال ويمتلك دخل بمئات الآلاف سنوياً إلا أنه أصر أن يسرق مصوغاتي، وصرح لي بأنه لن يجعلني أتقاضي مليما واحدا، وعندما تصديت له هددني بالتخلص مني وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة".

وتابعت، "قدمت التقارير الطبية وشهادة الشهود لإثبات ضربه، لأطالبه بمتجمد نفقات 320 ألف جنيه عن الفترة التي هجرني بها وطالبته برد مصوغاتي، كما أقمت ضده جنحة ضرب وسرقة وسب وقذف ضده، وحبس لتخلفه عن تنفيذ أحكام قضائية بالنفقات".