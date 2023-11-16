روسيا تدرج سياسيا أوكرانيا و39 آخرين على قائمة المطلوبين

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أدرجت وزارة الداخلية الروسية السكرتير السابق لمجلس الأمن القومى والدفاع فى أوكرانيا أندريه باروبي، على قائمة المطلوبين فى روسيا.

وذكر بيان للداخلية الروسية اليوم /الخميس/ أن أندريه باروبى من مواليد 31 يناير 1971، وأنه مطلوب فى روسيا بموجب قضية جنائية.



وسبق أن اتهمت لجنة التحقيق الروسية باروبى غيابيا بارتكاب فظائع فى دونباس عام 2014، مما أدى أسفر عن مقتل وإصابة 1200 شخص.



يُذكر أن الإدارة الإقليمية لجهاز الأمن الفيدرالى الروسى بمقاطعة تيومين أعلنت أمس/الأربعاء/ اعتقال أحد سكان المقاطعة بتهمة جمع معلومات عن المنشآت العسكرية بتعليمات من جهاز الاستخبارات الأوكرانية.



من ناحية أخرى، أجرت لجنة التحقيق الروسية محاكمة جنائية "ضد 523 مرتزقا أجنبيا من 44 دولة شاركوا فى الأعمال العدائية بأوكرانيا".

وقالت الخدمة الصحفية للجنة التحقيق الروسية "إنه يتم تنفيذ الملاحقات الجنائية ضد 523 مرتزقا أجنبيا من 44 دولة، من بينهم مواطنو (بلجيكا وبريطانيا العظمى وجورجيا وإسرائيل ولاتفيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وفنلندا وهولندا)، وهم متهمون غيابيا بموجب الجزء الثالث من المادة 359 من القانون الجنائي".



وأشارت اللجنة إلى أنه تم وضع 39 شخصا على قائمة المطلوبين الدولية، كما تم اتخاذ إجراء وقائى لـ 16 متهما على شكل حبس غيابي.

وعقد رئيس لجنة التحقيق ألكسندر باستريكين اجتماعا تنفيذيا فى منطقة خيرسون للتحقيق فى الجرائم التى ارتكبتها القوات المسلحة الأوكرانية ضد المدنيين والعسكريين الروس.



ميدانيا .. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم /الخميس/ أن قواتها أسقطت طائرة حربية و26 مسيرة أوكرانية خلال اليوم الماضي، فيما بلغت خسائر العدو البشرية نحو 765 جنديا خلال يوم.



وذكرت الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية دمرت طائرة من طراز "ميغ-29" فى أجواء دونيتسك، كما اعترضت صاروخين من نظام HIMARS وقنبلة جوية من طراز JDAM أمريكية الصنع".



وأضافت الوزارة أنه تم تحييد نحو 110 جنود أوكرانيين على محور كوبيانسك ، وبلغت خسائر العدو على محور كراسنى ليمان نحو 175 عسكريا بين قتيل وجريح ، وصد 14 هجوما على محور دونيتسك، والخسائر الأوكرانية هناك تصل إلى 240 جنديا.



وتابعت أن العدو خسر على محور جنوب دونيتسك ما يصل إلى 70 عسكريا وعلى محور زابوروجيه نحو 100 عسكري، فيما قتل على محور خيرسون ما يصل إلى 70 جنديا أوكرانيا ، بالإضافة إلى إصابة قوات ومعدات عسكرية للعدو فى 132 منطقة.