رئيس شعبة صناعة الأثاث بدمياط: "افتح ورشتك" مبادرة لمساعدة الورش المتعثرة

دمياط معتز الشربيني

قال سلامة الجحر رئيس شعبة صناعة الأثاث بدمياط أنه تم إطلاق مبادرة أفتح ورشتك لإيجاد فرصة لإعادة فتح الورش التي أغلقت أبوابها لأسباب متعددة وهى تهدف إلي حل مشاكل صناع الأثاث.

واضاف سلامة الجحر رئيس شعبة صناعة الأثاث لـ"اليوم السابع" أن هذه المبادرة هي إضافة لقطاع صناعة الأثاث والصناعات المترتبة عليه وهي فكرة ومقترح نتاج بحث وجهد لمساعدة هذه الورشة بالتنسيق بين الغرفة التجارية وبإشراف الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والتي بذلت جهدا كبيرا للتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتوفير تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر من خلال تمويل يناسب حجم المشروع بفائدة بسيطة.

وأضاف رئيس شعبة صناعة الأثاث أن التمويل سيتم من خلال شروط بسيطة وميسرة جارى الإعداد لها حالياً ويتم إعلانها فور الاتفاق عليها، قم يواكب ذلك توفير برامج توعوية للصناع الراغبين في الاستفادة من التمويل لتبصير الصانع عن طبيعة مشروعة وكيفية الاستفادة المثلى من التمويل وآليات العمل لتحقيق الهدف المرجو وهو حل مشاكل صناع الأثاث وتطوير الصناعة التي تشتهر بها دمياط.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وباسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بروتوكول تعاون مشترك لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجال صناعة الأثاث والصناعات المكملة لها.

وقد أشارت "محافظ دمياط" إلى أن البروتوكول يتماشى مع خطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث التى تشتهر بها محافظة دمياط، و تقديم سُبل الدعم اللازم للصناع، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع خارطة طريق للنهوض الشامل بهذا القطاع بالتعاون مع الجهات المختلفة.