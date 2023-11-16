ديلى بيست: إسرائيل تلجأ إلى معلومات مضللة منافية للعقل خلال حربها على غزة

كتب محمد جمال

قالت صحيفة “ديلى بيست” الأمريكية، إن الحكومة الإسرائيلية تلجأ إلى معلومات مضللة “منافية للعقل”، مؤكدة أنه يبدو أنها فقدت السيطرة على السرد المتعلق بحربها على غزة.

وأشارت صحيفة “ديلى بيست” إلى مقطع الفيديو الذى تم نشره فى 11 نوفمبر على الحساب العربى لوزارة الخارجية الإسرائيلية على موقع إكس، حيث أظهر مقطع الفيديو ممرضة فلسطينية تدين حماس بسبب استيلائها على مستشفى الشفاء فى غزة.



ديلى بيست

وأوضحت الصحيفة: “كل شيء فيها كان يشبه مسرح المدرسة الثانوية… من اللهجة الفاشلة التى بدت وكأنها مأخوذة مباشرة من مسلسل تلفزيونى إسرائيلى إلى نقاط الحديث المكتوبة بشكل مثالى للجيش الإسرائيلى والتى كانت تتدحرج على لسانها”.

وأضافت أن الممرضة كانت ترتدى معطف مختبر أبيض اللون ومكياج نظيف، لكن لم يراها أحد فى مستشفى الشفاء من قبل.

وقد تعرض الفيديو للسخرية لدرجة أن اللغة العربية الإسرائيلية حذفته فى غضون يوم واحد.