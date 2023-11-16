دولاب مخدرات متحرك.. تفاصيل اعترافات تاجر حشيش ضبط بحوزته 47 كيلو فى القاهرة

كتب سليم على

أدلى شخص باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القاهرة، تفيد قيامه بالإتجار فى المواد المخدرة منذ فترة كبيرة، وأنه مقيم بمحافظة المنيا وكان فى طريقه لتسليم شحنة مخدرات لعملائه بالقاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهم تم ضبطه وبحوزته 47 كيلو حشيش داخل سيارة أجرة قيادة سائق حسن النية، وبمواجهته اعترف بحيازته لها بقصد الإتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة من بيعها.

وطالبت جهات التحقيق بتحليل عينة من المخدرات التي ضبطت بحوزة المتهم، والكشف عن الصحيفه الجنائية له لبيان ارتكابه جرائم سابقة من عدمه لاستكمال التحقيقات.

- عقوبة الإتجار فى المخدرات

عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.