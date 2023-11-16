وذطرت الخارجية السودانية فى بيان اليوم ، إن هذا العدوان يجسد تمادي إسرائيل في تدمير غزة، وإبادة أو ترحيل شعبها قسرا.

وأضافت الخارجية السودانية: ومن الواضح أن إسرائيل تنتهج سياسة مقصودة باستهداف المؤسسات الإنسانية والمرافق الضرورية في غزة وتعطيل أي جهود للإغاثة وتقديم الخدمات الأساسية وذلك لإخلاء غزة من سكانها.

ودعت الخارجية السودانية، المجتمع الدولي للوقوف بحزم ضد هذه الممارسات واتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ الشعب الفلسطيني من حرب الإبادة التي يتعرض لها.