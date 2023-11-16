أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ ضربة جوية على منزل إسماعيل هنية رئيس حركة حماس، جاء ذلك نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.
فى غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في حكومة حماس في قطاع غزة فجر الخميس أن الجيش الإسرائيلي نشر جرافات في مستشفى الشفاء بعدما نفّذ الأربعاء عملية عسكرية في جزء من هذا المجمّع الطبّي.
وقالت الوزارة في بيان موجز، إنّ جرافات إسرائيلية دمّرت أجزاء من المدخل الجنوبي للمستشفى، في حين قال الجيش الإسرائيلي ردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس إنّه ينفّذ حالياً عملية في المجمّع الطبي.
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