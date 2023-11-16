جامعة حلوان تنظم بطولة خماسية لكرة القدم لتشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية

كتب محمد صبحى

تنظم إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب ب جامعة حلوان ، دورة خماسيات كرة القدم لطلاب وطالبات كليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

يأتى ذلك فى إطار دور الجامعة في الاهتمام بالأنشطة الطلابية وأهميتها في بناء وعي الطالب، من خلال تشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية الجماعية التي تعزز روح الفريق وتنمي مهارات التواصل والتعاون بين الطلاب.

وتضم المجموعة الأولى كليات (تربية رياضية الهرم 1 - تجارة 4 - آداب 2 - تعليم صناعي 1 - فنون جميلة 1 - خدمة 2) ، والمجموعة الثانية (تربية رياضية الهرم 2 - آداب 1 – علوم 2 - طب 1 - هندسة المطرية 1 - سياحة 1) ، والمجموعة الثالثة (تجارة 2 - آداب 3 - هندسة حلوان 1 - طب 2 - هندسة مطرية 2 - خدمة 1) ، والمجموعة الرابعة (تجارة 3 - هندسة حلوان 2 - حقوق 1 - صيدلة 2 - اقتصاد 1) ، والمجموعة الخامسة (تربية رياضية الهرم 3 - علوم 1 - تعليم صناعي 2 - سياحة 2 - اقتصاد 2 - خدمة 3) ، والمجموعة السادسة (تجارة 1 - آداب 4 - حاسبات - طب 3 - صيدلة 1 - تربية فنية).

وتُقام هذه الدورة في الملاعب المفتوحة بالجامعة في تمام الساعة التاسعة صباحًا، فى الفترة من 15 نوفمبر حتى 15 ديسمبر 2023.

وتُقام الدورة بإشراف الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن أيمن عبد العزيز مدير الإدارة.