توصيات عاجلة من الزراعة لـ 15 محصولا.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

بدأ الأسبوع الثانى من شهر "هاتور" ثالث الشهور في التقويم المصري أو القبطي واسم الشهر مشتق من حتحور رمز الجمال والحب لدى قدماء المصريين وهاتور هو أبو الذهب المنثور أي "القمح"، وقالوا فى الأمثال " إن فاتك زرع هاتور أصبر لما السنة تدور".

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التوصيات السريعة والعاجلة التى أعدها الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للأسبوع الثاني من "هاتور" :

1- القمح : استخدم سلفات نشادر او نترات نشادر بمعدل 1.5 شيكارة للفدان كجرعة تنشيطية مع الزراعة هام جداً - مع عد تأخير رية التشتية عن 20 -25 يوم ويجب اضافة 10 لتر حامض فسفوريك او 3-4 كجم ماب لزيادة تنشيط الجذور ودفع النباتات للتفريع.

2 الفول: العناية بالفسفور في المراحل الأولى والاستعداد التام لإصابات التبقعات التى سوف تزيد مع الرطوبة العالية مع فحص النباتات جيدا لوجود حشرات المن والندوة العسلية وعند تواجد أكثر من 4 حشرة علي الوريقة يتم الرش فورا بأحد المبيدات للثاقبة الماصة، بعدها يتم تكثيف إضافة البوتاسيوم في صورة نترات او سترات لزيادة معدلات التزهير في مرحلة لاحقة.

3- البنجر: توقف إضافة أي أزوت بعد 90 يوم وبداية إضافة البوتاسيوم حتى عمر 130-140 يوم مع الاستعداد تماماً لظهور التبقع السركسبوري وضروري جدا الرش الوقائي بأكروبات النحاس بالتبادل مع مبيد اوبص .

4- البطاطس الشتوي: عدم إضافة أى منظمات نمو للبطاطس بعد 90 يوم حتى لا يحدث تشقق للدرنات فقط البوتاسيوم في صورة نترات او سترات بمعدل 1.5 كجم للفدان رشاً مع 30 سم سيتوكينين 4% مع الرش الوقائي ضد الندوة المبكرة بالمواد الفعالة مفينوكسام وميتالكسيل بالتبادل مع ازوكسي ستروبين.

5- البطاطس الصيفي: لا تزرع مبكراً حتى لو كانت الأرض جاهزة مع عدم الزراعة في أرض ما زالت بها نسبة رطوبة عالية وممنوع استخدام اليوريا في الدفعة الأولي من التسميد يفضل أن تكون سلفات نشادر أو نترات نشادر.

6- الفاصوليا الشتوي : من المهم الا تزيد كمية المياه حتى لا تزيد الرطوبة وتحدث مشكلة اللفحة الهالية او العفن الابيض على القرون .

7- الفراولة: ممنوع الرش بالاحماض الامينية تماما لأن هذه فترة العفن الرمادي وخاصة في الأجواء الباردة وزيادة الندي مع الاهتمام بعالي الفسفور.

8-البسلة: عدم رش اي نحاسيات أثناء التزهير والعقد .

9- البصل المقور او السبيعني: أفضل ميعاد لاستخدام البورون رشاً علي الأوراق يكون قبل حصاد التقليع بحوالي 20 يوم على الأكثر ، ويمكن رشه بمعدل 1.5 سم لكل لتر مياه ويمكن خلطه مع مركب الكي تي اي KTS بمعدل لتر للفدان .

10- البصل الفتيل: ضرورة تطهير ارض المشتل قبل الزراعة وخاصة في الأراضي اللى ظهر فيها العفن الأحمر .

11-الثوم: تخفيف نسبة الرطوبة تحت النباتات وتطويل الفترة بين الريات ومعالجة ظهور اصفرار اطراف الاوراق وهو في الغالب نقص بوتاسيوم وماغنسيوم بسبب توقف الجذور عن امتصاصهما لبداية انكسار الحرارة ليلاً وزيادة فرق حرارة الليل والنهار او تشبع التربة بالمياه وفحص النباتات جيدا لذبابة البصل الكبري وعدم الاستعجال فى رش الكالسيوم بورون واستخدام البوتاسيوم فوسفيت والماغنسيوم فوسفيت.

12- الطماطم المكشوفة "عروة الصعيد": الحذر كل الحذر من البياض الدقيقي والندوة المبكرة على الأوراق والثمار و ضرورى التعامل بالكالسيوم فوسفيت بالتبادل مع سترات بوتاسيوم .

13- الخضر الشتوية فلفل وباذنجان : تكثيف اضافة البوتاسيوم والماغنسيوم و الفحص لحشرات تربس الازهار في إزهار النباتات وخاصة تحت الصوب .

14- الكمون والكزبرة والكراوية والشمر : عدم زيادة المياه خلال الرية الأولى مع الاعتناء باضافة المطهرات الفطرية مع الري ضد أعفان الجذور زي الكاربندازيم مع التوبسين.

15- البرسيم: عدم تأخير الحشة الحالية والتخلص من الوش الحالى و إضافة حامض فسفوريك مع الرية القادمة 10 لتر.