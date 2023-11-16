تقريران لوكالة الطاقة الذرية: إيران تحرز تقدماً فى تخصيب اليورانيوم

وكالات

أفاد تقريران سريان للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60%، وهذه النسبة قريبة من درجة النقاء اللازمة لصنع أسلحة نووية التي تبلغ نحو 90%، وفق تعريف الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

كما بين التقريران أن إيران ما زالت تماطل الوكالة بشأن القضايا الرئيسية.

وقال أحد التقريرين المُقدمين إلى الدول الأعضاء، واطلعت عليهما وكالة "رويترز"، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% زاد 6.7 كيلوجرام إلى 128.3 كيلوجرام منذ التقرير الأخير في الرابع من سبتمبر، والذي يكفي لصنع ثلاث قنابل نووية.

وتقدم إيران المطرد في التخصيب إلى مستويات عالية للغاية مع تقاعسها عن التعاون مع وكالة الطاقة الذرية، فيما يتعلّق بقائمة متزايدة من القضايا يمثل تحدياً لكل من الوكالة، والقوى الغربية التي دعت طهران مراراً إلى العدول مسارها هذا.

وهذا يزيد عن ثلاثة أمثال الكمية البالغة 42 كيلوجراماً، التي تعتبر حسب تعريف الوكالة الدولية للطاقة الذرية كافية نظرياً، لصنع قنبلة نووية إذا تم تخصيبها بدرجة أكبر. وتبلغ درجة نقاء الأسلحة النووية نحو 90%.

وفي تعليق على الأمر، قال دبلوماسي كبير: "هذه كمية كبيرة، خاصة إذا كنت لا تستخدمها في أي شيء"، في إشارة إلى حقيقة أن إيران هي الدولة الوحيدة التي تخصب (اليورانيوم) إلى هذا المستوى العالي دون إنتاج أسلحة نووية. وتبلغ درجة نقاء الأسلحة النووية نحو 90%.

ولدى إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب لمستويات أقل لصنع المزيد من القنابل، لكنها تنفي السعي للحصول على مثل هذه الأسلحة.

لكن المعدل الذي تخصب به إيران اليورانيوم إلى 60% تباطأ إلى نحو ثلاثة كيلوجرامات شهرياً من تسعة في وقت سابق من العام، وهو ما اعتبر دبلوماسيون أنه نتيجة واضحة لمفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، أدت إلى تبادل الأسرى بين البلدين في سبتمبر الماضي.

وأفاد التقرير بأن عدد مجموعات أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم لم يتغير أيضاً، لكن التوتر بين الوكالة وإيران تزايد.

وأصدر مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة قراراً قبل عام، يأمر إيران بالتعاون مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة. ومنذ ذلك الحين، قلّصت الوكالة قائمة المواقع إلى اثنين، ولكن دون إحراز تقدم يذكر.