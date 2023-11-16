تعرف على دور الكنيسة الأرثوذكسية فى مواجهة مشكلة إدمان الشباب

كتب: محمد الأحمدى

تسعى دائما الدولة المصرية إلى محاربة الإدمان بكل أشكاله المختلفة ويساعدها فى ذلك المؤسسات المختلفة، ومن أبرز هذه المؤسسات الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية التى تقيم مراكز علاجية لعلاج الإدمان ومتابعة المتعافين بعد التعافى أيضا.

وبالإضافة إلى المراكز العلاجية تقوم الكنائس أيضا بعمل ندوات ومؤتمرات للتوعية بخطورة الإدمان والمخدرات وإبراز النماذج الناجحة التي استطاعت أن تقاوم وتقدم صورة جيدة للمجتمع.

الكنيسة الأرثوذكسية

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، فى عام 2016 بعمل حصر للمتعاطين من أوساط الأقباط وتلقى طلبات العلاج داخل الكنائس، وقررت أن يكون بكل كنيسة مسئول عن خدمة مكافحة وعلاج الإدمان بين الأقباط ليتواصل مع مسئول القطاعات الذين حددتهم اللجنة المجمعية لمكافحة وعلاج الإدمان بالمجمع المقدس برئاسة الأنبا يوليوس، أسقف عام كنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة، وذلك من أجل تحديد الأماكن التى تحتاج إلى إنشاء مراكز علاج من الإدمان بالمجان.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اعتمدت منظومة جديدة لمكافحة وعلاج الإدمان بين الأقباط، عبر تقسيم إيبارشيات الكرازة المرقسية داخل مصر لستقطاعات جغرافية ويتولى مسئولية كل قطاع منها أحد الكهنة من أعضاء اللجنة المركزية لتلك الخدمة بالكنيسة، وذلك في إطار السعى لزيادة فاعلية خدمةالمرضى النفسيين وحالات الإدمان من قبل اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة وعلاج الإدمان بالمجمع المقدس للكنيسة.