تعرف على اختصاصات المحكمة الاقتصادية.. محاكمة المتهمين بالإتجار فى العملة

كتب أحمد حسنى

نظم القانون قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية ، طبقاً للمادتين الرابعة والسادسة من قانون 120 لسنة 2008.

تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى عدد من القوانين هى:

1- قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس.

2- قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.

3 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

4 - قانون سوق رأس المال‏.‏

5 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

6 - قانون التأجير التمويلى‏.‏

7 - قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية‏.

8 - قانون التمويل العقارى.

9 - قانون حماية الملكية الفكرية‏.‏

10 - قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد‏

11 - قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها‏.

12 - قانون التجارة فى شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس.

13 - قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.

14 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

15 - قانون حماية المستهلك.

16 - قانون تنظيم الاتصالات.

17 - قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وتختص الدوائر الدوائر الابتدائية، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه، والتى تنشأ عن تطبيق عدد من القوانين‏، منها:

1-قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

2-قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.

3-قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه.

4- قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

5-قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

6-قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.