تحقيقات × 24 ساعة.. حبس لصوص أبواب المقابر وإحالة عصابة المحلات للجنايات

كتب إيهاب المهندس

حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة وغرف المشورة، فى العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها حبس المتهمين بسرقة أبواب المقابر 4 أيام، وحبس عصابة تقودها سيدة بتهمة السرقة.



لصوص أبواب المقابر قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخصين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهما بسرقة الأبواب الحديدية فى منطقة الدرب الأحمر، وطالبت النيابة بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمين، واستدعاء المجنى عليهم لمواجهتهم بالمتهمين لاستكمال التحقيقات.



سيدة زعيمة عصابة احالت النيابة العامة بالجيزة تشكيل عصابي تخصص في السرقة تقوده سيدة للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالشروع في سرقة مشغولات ذهبية، من عاملين بمحل مصوغات بكرداسة.



عصابة النخيل جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عامل ووالده 15 يوماً على ذمة التحقيقات ، لاتهامهما بسرقة 119 ودية نخيل بالواحات البحرية