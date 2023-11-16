بعد ساعات من قمته الودية مع شى.. بايدن يصف رئيس الصين مجددا بالديكتاتور

كتبت ريم عبد الحميد

بعد ساعات قليلة من القمة التي جمعت الرئيسين الأمريكي والصينى فى كاليفورنيا، والتي سادتها أجواء ودية، أعاد بايدن وصف شى جينبيج بالديكتاتور، وذلك فى أعقاب تعهد المتحدثة باسم الحكومة الصينية بألا تتوقف بلادها عن استعادة تايوان فى نهاية المطاف.

وبحسب ما ذكرت شبكة فوكس نيوز، فإن تصريحات بايدن جاءت فى مؤتمره الصحفى فى ختام قمة الولايات المتحدة والصين فى سان فرانسيسكو، عندما سأل صحفى الرئيس الأمريكى عما إذا كان لا يزال يشير إلى شى بوصف الديكتاتور، الذى سبق أن استخدمه لأول مرة فى يونيو الماضى.

فأجاب قائلا: حسنا، انظر إنه كذلك. هو ديكتاتور من حيث كونه الرجل الذى يدير بلد شيوعيا، وترتكز على شكل من الحكم يختلف تماما عن الشكل الأمريكي.

وكان بايدن قد وصف شى بالديكتاتور لأول مرة بعد رصد المنطاد الصينى فى الأجواء الأمريكية، والذى تسبب فى حالة من الغضب، بعد أن انتظر الرئيس الأمريكى دخول إلى ساحل كارولينا الجنوبية قبل أن يصدر أمرا بإسقاطه.

وقال ترامب إن السبب الذى جعل شى غاضبا للغاية، فيما يتعلق بقرارى إسقاط المنطاد المحمل بصندوقين ممتلئين بمعدات التجسس، هو أنه لم يكن يعلم بوجوده هناك، وهذا إحراج كبير للحاكم المستبدين ألا يعرفوا بما يحدث.

وتسببت تصريحات بايدن فى هذا الوقت فى إثارة غضب الحكومة الصينية، التي اعتبرتها سخيفة للغاية وغير مسئولة.

وفى ظل قمة شى وبايدن الأربعاء، أصدرت المتحدثة باسم الخارجية الصينية تحذيرا بشأن العلاقات الودية لأمريكا مع تايوان، وأشارت إلى قضية تايوان، باعتباره القضية الأكثر أهمية وحساسية فى العلاقات الأمريكية الصينية.

وكتب على حسابها على منصة إكس تقول: الجانب الأمريكي ينبغي أن تتخذ إجراءات حقيقية لإثبات التزامه بعدم دعم استقلال تايوان، والتوقف عن تسليح تايوان، ودعم إعادة توحيد الصين السلمى. ستحقق الصين إعادة التوحيد، فهذا أمر لا يتوقف.