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بدء امتحانات "الميدتيرم" بكليات جامعة القاهرة خلال نوفمبر الجارى

الخميس، 16 نوفمبر 2023 10:02 ص
بدء امتحانات "الميدتيرم" بكليات جامعة القاهرة خلال نوفمبر الجارى جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2023/2024 (الميدتيرم) بكليات الجامعة خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك وفقًا لجداول كل كلية وبما يتناسب مع طبيعة الدراسة بها، وفي إطار حرص الجامعة على أن تسير العملية التعليمية وفقًا للقواعد والخريطة الزمنية للعام الدراسي.
 
وقال الدكتور محمد الخشت، إنه تم إعلان جداول وأماكن امتحانات الميدتيرم لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للكليات، مشيرًا إلى أن الكليات استعدت لعقد الامتحانات على الوجه الأكمل من حيث تجهيز القاعات والمعامل اللازمة لذلك.
 
وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن امتحانات الميدتيرم تقيس الفهم والتفكير، وتتضمن الموضوعات التي تمت دراستها منذ بداية الدراسة وحتى موعد عقد الامتحانات لقياس مدى قدرة الطالب على تحصيل وفهم المواد الدراسية.
 
وشدد الدكتور محمد الخشت، على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن توفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات بهدوء، وإتاحة جميع سُبل الراحة والأمان لهم، مع ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج فور الانتهاء من الامتحانات.
 






جامعة القاهرة

محمد الخشت

امتحانات الميد تيرم

كليات جامعة القاهرة



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