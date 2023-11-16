وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، أنه "أبلغ نتنياهو أنه سيكون من الخطأ احتلال غزة"، لافتا إلى أنه "يبذل كل ما في وسعه لتحرير الرهائن لدى الفصائل الفلسطينية ولكن هذا لا يعنى إرسال الجيش الأمريكي".

وأشار بايدن إلى أنه لا يعرف إلى متى سيستمر الحرب في غزة، موضحا أن العملية الإسرائيلية ستتوقف عندما لا تعود الفصائل الفلسطينية قادرة على القيام بمثل ما فعلته في السابع من أكتوبر الماضي.

وأبدى الرئيس الأمريكي تفاؤلا في شأن إمكانية توصل إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى اتفاق حول إطلاق سراح الرهائن.

