الرئيسية أخبار عربية انقطاع التيار الكهربائى عن جنين عقب اقتحامها من جيش الاحتلال الخميس، 16 نوفمبر 2023 10:59 م جنين رامى محيى الدين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها، انقطاع التيار الكهربائي عن جنين عقب اقتحامها من جيش الاحتلال. التيار الكهربائي جنين جيش الاحتلال غزة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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