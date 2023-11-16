اليوم السابع
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الخميس، 16 نوفمبر 2023 12:24 ص
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النيابة تطالب بتحليل مخدرات لشاب أصاب 3 طلاب بخرطوش فى المقطم

الخميس، 16 نوفمبر 2023 12:00 ص
النيابة تطالب بتحليل مخدرات لشاب أصاب 3 طلاب بخرطوش فى المقطم محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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طالبت النيابة المختصة بمحكمة جنوب القاهرة، بتحليل عينة دم لعاطل لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، لاتهامه بإصابة 3 طلاب برش خرطوش أطلقه من سلاح نارى خلال مشاجرة أمام منزله فى المقطم. 
 
وطالبت النيابة بالتحقيق من الصحيفة الجنائية للمتهم، واستدعت شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة لاستكمال التحقيقات. 
 
تفاصيل الواقعة بدأت بإصابة 3 طلاب برش خرطوش أطلقه شخص من سلاحه النارى خلال مشاجرة أمام منزله فى منطقة المقطم مع شقيقه بسبب خلافات بينهما، وتم نقل الطلاب إلى إحدى المستشفيات وبسؤال جهات التحقيق المجنى عليهم أكدوا صحة الواقعة وإصابتهم من أعيرة نارية أطلقها المتهم خلال مشاجرة أمام منزله.






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