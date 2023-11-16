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المرشح الرئاسى حازم عمر يستهدف الزيادة الإنتاجية ببرنامجه الانتخابى

الخميس، 16 نوفمبر 2023 05:10 ص
المرشح الرئاسى حازم عمر يستهدف الزيادة الإنتاجية ببرنامجه الانتخابى المرشح الرئاسى حازم عمر
كتب كامل كامل – إيمان على

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نال المحور الاقتصادي في البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي حازم عمر، اهتماما كبيرا وأفرد له مساحة واسعة في برنامجه الانتخابي، وأوضح "عمر" أن المحور الاقتصادى يستهدف المعالجة الناجزة للتحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الدولة المصرية في الوقت الراهن بفعل الأزمات العالمية المتداخلة والممتدة التأثير " أزمة كوفيد - ١٩ والأزمة الروسية - الأوكرانية"، التي أضرت بأغلب اقتصادات العالم فما بالنا بمصر التي تصنف على أنها من أكثر خمس دول تأثرا سلبا بالأزمة الروسية - الأوكرانية؟
 
وقال "عمر" إن مواجهة الأزمة الاقتصادية تتطلب زيادة الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية (الصناعة والزراعة والتجارة، والطاقة) فضلا عن رفع الكفاءة الاقتصادية والمالية للدولة بهدف تخفيف أعباء المواطنين الاقتصادية، وذلك عبر إجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف إصلاح الموازنة العامة للدولة، وضبط السياسات النقدية والمصرفية، وتفعيل منظومة الاقتصاد الرقمي، وزيادة تطبيقات الاقتصاد المصري الأزرق، وتطوير ريادة الأعمال في مصر.
 
وفي ذات السياق قال حازم عمر المرشح الرئاسي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن المواطن المصرى مهتم بالملف الاقتصادى، ونحن لدينا أهداف وخطة وجدول زمنى، وأهدافنا فى البرنامج الاقتصادى تتمثل فى زيادة الإنتاج الصناعى والزراعى والاستخراجى، والهدف الثانى أن نعلى من كفاءات استخدام الموارد وصولا للاستخدام الأمثل، أما الهدف الثالث فتقليل الفقد والهادر فى كل قطاعات الاقتصاد المصرى.
 
 وأشار إلي أن هذا يحدث من خلال 8 قطاعات فى الاقتصاد المصرى، الأول هيكل المالية العامة، فلا بد من تقليص عجز الموازنة العامة، وهذا يستوجب منى إجراءات كثيرة على رأسها التقشف الحكومى، ونحن لدينا جدول زمنى لا يتعدى 3 سنوات.
 






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