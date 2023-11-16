اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 نوفمبر 2023 01:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

المحرومون من المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024.. بالقانون

الخميس، 16 نوفمبر 2023 12:23 م
المحرومون من المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024.. بالقانون المستشار حازم بدوي رئيس مجلس إدرة الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبدأ عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية للمصريين فى الخارج أيام 1و2 و3 ديسمبر، فيما تجرى في الداخل خلال أيام 10و11و12 ديسمبر المقبل، وتُجرى العملية الانتخابية بين 4 مرشحين، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم، وانطلقت الدعاية الانتخابية للمرشحين الخميس الماضي، تمهيدا لإجراء عملية الاقتراع للمصريين.

وحدد القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الممنوعين من المشاركة في عملية التصويت في الانتخابات بشكل مؤقت وشكل نهائي ومن لهم حق في الإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، أنه يحق لكل مصري أو مصرية بلغوا ثماني عشرة سنة ميلادية أن يشاركوا في الحقوق السياسية متى كانت ومنها الاستفاءات او انتخاب رئيس الجمهورية أو انتخابات مجلس النواب أو المجالس المحلية.

ومنع القانون بشكل مؤقت المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمحجور عليه خلال فترة الحجر، والمصابون باضطراب نفسي أو عقلي خلال مدة الاحتجاز الإلزامية بإحدى منشآت الصحة النفسية، والصادر بحقهم حكم نهائي بات في جريمة، وكذلك الصادر ضدهم حكم نهائي لارتكابهم جريمة من جرائم إفساد الحياة السياسية.

ويمنع من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، من صدر ضدهم حكم نهائي في جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة والرشوة والتزوير والشهادة الزور والتهرب من الخدمة العسكرية والوطنية، واختلاس المال العام.

ويحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية أن الحرمان من المشاركة في الانتخابات يكون لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، ولا يسرى في حالة رد الاعتبار او إيقاف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.

ولن يشارك في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، من صدر ضدهم حكما نهائيا بالفصل من الحكومة، ومن صدر ضدهم حكما نهائيا بمصادرة أموالهم من محكمة القيم، ومن صدر ضدهم حكما نهائيا بعقوبة سالبة للحرية، وايضا من صدر ضدهم حكما نهائيا لارتكابهم احد جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير.







موعد الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية

الانتخابات الرئاسية في مصر

موعد الانتخاابت الرئاسية مصر

الانتخابات الرئاسية 2024

معرفة اللجنة الانتخابية

مقر اللجنة الانتخابية

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

معرفة مقر اللجنة الانتخابية

معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

الدعاية الانتخابية

المرشح عبد الفتاح السيسى

الهيئة الوطنية للانتخابات

جدول انتخابات الرئاسة في الخارج

جدول انتخابات الرئاسة في الداخل

مخالفات الدعاية الانتخابية

موعد انتخابات الرئاسة

ميعاد انتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات

مرشحي الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

المرشحين للرئاسة

جدول انتخابات الرئاسة

اليوم السابع بلس

الهيئة الوطنية للِانتخابات

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل



الموضوعات المتعلقة

استعلم عن لجنتك الانتخابية من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بالرقم القومى

الخميس، 16 نوفمبر 2023 06:13 ص

استعلم عن لجنتك الانتخابية من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بالرقم القومى

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 05:51 ص

اليوم انتهاء المدة القانونية لتنازل المرشحين فى الانتخابات الرئاسية وتعديل مراكز الاقتراع للناخبين.. المرشحون يواصلون الدعاية لليوم السابع على التوالى.. والهيئة الوطنية تتيح خدمة الاستعلام عن اللجان عبر موقعها

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 12:00 ص

المرشحون لانتخابات الرئاسة يواصلون الدعاية الانتخابية والهيئة الوطنية تراقب حجم الإنفاق

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 02:58 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة