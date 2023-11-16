المحرومون من المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024.. بالقانون

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجي

تبدأ عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية للمصريين فى الخارج أيام 1و2 و3 ديسمبر، فيما تجرى في الداخل خلال أيام 10و11و12 ديسمبر المقبل، وتُجرى العملية الانتخابية بين 4 مرشحين، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم، وانطلقت الدعاية الانتخابية للمرشحين الخميس الماضي، تمهيدا لإجراء عملية الاقتراع للمصريين.

وحدد القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الممنوعين من المشاركة في عملية التصويت في الانتخابات بشكل مؤقت وشكل نهائي ومن لهم حق في الإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، أنه يحق لكل مصري أو مصرية بلغوا ثماني عشرة سنة ميلادية أن يشاركوا في الحقوق السياسية متى كانت ومنها الاستفاءات او انتخاب رئيس الجمهورية أو انتخابات مجلس النواب أو المجالس المحلية.

ومنع القانون بشكل مؤقت المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمحجور عليه خلال فترة الحجر، والمصابون باضطراب نفسي أو عقلي خلال مدة الاحتجاز الإلزامية بإحدى منشآت الصحة النفسية، والصادر بحقهم حكم نهائي بات في جريمة، وكذلك الصادر ضدهم حكم نهائي لارتكابهم جريمة من جرائم إفساد الحياة السياسية.

ويمنع من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، من صدر ضدهم حكم نهائي في جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة والرشوة والتزوير والشهادة الزور والتهرب من الخدمة العسكرية والوطنية، واختلاس المال العام.

ويحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية أن الحرمان من المشاركة في الانتخابات يكون لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، ولا يسرى في حالة رد الاعتبار او إيقاف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.

ولن يشارك في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، من صدر ضدهم حكما نهائيا بالفصل من الحكومة، ومن صدر ضدهم حكما نهائيا بمصادرة أموالهم من محكمة القيم، ومن صدر ضدهم حكما نهائيا بعقوبة سالبة للحرية، وايضا من صدر ضدهم حكما نهائيا لارتكابهم احد جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير.