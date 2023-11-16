اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 نوفمبر 2023 11:17 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة تحتفل بذكرى تجليس البابا تواضروس الحادية عشر على كرسى البطريرك بعد غد

الخميس، 16 نوفمبر 2023 10:54 ص
الكنيسة تحتفل بذكرى تجليس البابا تواضروس الحادية عشر على كرسى البطريرك بعد غد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالذكرى الحادية عشر لتجليس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على كرسى مارمرقس الرسول ليصبح البطريرك رقم 118 في تاريخ الكنيسة بعد غداً السبت الموافق 18 نوفمبر. 

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى حصل على تزكيات للبطريركية من آباء أساقفة من داخل وخارج مصر، وهم الأنبا دميان أسقف عام ألمانيا والأنبا سوريال أسقف ملبورن، والأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا، والأنبا باخوم أسقف سوهاج، والأنبا أندراوس أسقف أبو تيج والانبا رافائيل الاسقف العام.

وبعد صيام الشعب القبطى 3 أيام 31 أكتوبر و1، 2 نوفمبر، تمت إقامة قداس القرعة الهيكلية يوم 4 نوفمبر، ووقع الاختيار الإلهى على الأنبا تواضروس؛ حيثقام الطفل "بيشوى جرجس سعد" (6 سنوات) طفل القرعة الهيكلية بسحب الاسم من بين الثلاثة أسماء وهو مُعْصَب العينين.

وخلال قداس يوم 18 نوفمبر عام 2012 تم تجليس الأنبا تواضروس بابا للإسكندرية وبطريرك للكرازة المرقسية بحضور الأباء وأساقفة المجمع المقدس مشاركة وفود من كل الكنائس فى مصر والعالم وعلى رأسهم الأنبا باخوميوس القائم مقام ومطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

تجليس البابا تواضروس الثانى



الموضوعات المتعلقة

البابا تواضروس الثانى يترأس قداس رسامة كهنة بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون

الخميس، 16 نوفمبر 2023 09:59 ص

البابا تواضروس الثانى يعلن رسامة عدد من الكهنة الجدد غدا فى دير الأنبا بيشوى

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 08:07 م

البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية بوادى النطرون

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 01:16 م

المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة يلتقى قداسة البابا تواضروس بالمقر البابوى

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 04:46 م

مراسم تدشين البابا تواضروس الثانى كنيسة العذراء بروض الفرج .. صور

السبت، 11 نوفمبر 2023 11:34 ص

البابا تواضروس الثانى يلتقى اللجنة الطبية المركزية التابعة للمقر البابوي

السبت، 11 نوفمبر 2023 10:54 ص

البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء مريم بروض الفرج

السبت، 11 نوفمبر 2023 09:02 ص

الكنيسة تحتفل بذكرى تجليس البابا تواضروس على كرسى البطريركية 18 نوفمبر

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة