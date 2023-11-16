القصير يلتقى وزراء الزراعة فى جنوب السودان وزامبيا وجامبيا فى الصين

كتبت أسماء نصار

أجرى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بإجراء عدد من اللقاءات الثنائية مع بعض وزراء الزراعة بالقارة الافريقية على هامش حضوره ومشاركته في المنتدى الصينى الافريقي الزراعي الثاني بمدينة سانيا بمقاطعة هونان الصينية.

والتقى القصير مع وزير الزراعة الزامبي وبحثا معا أوجه التعاون بين البلدين في المجال الزراعي وبصفة خاصة إمكانية التوسع في زراعة بعض المحاصيل الإستراتيجية في زامبيا وتناقشا ايضا في حوافز وضمانات الاستثمار وآليات الشراكة وتطبيق التكنولوجيا الزراعية والاستفادة من جودة البذور المصرية.

وأشار القصير إلى أن الدولة المصرية تمتلك مزرعة نموذجية في زامبيا ضمن مشروع المزراع المصرية الافريقية المشتركة الأمر الذي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة زامبيا.

والتقى القصير جوزفين لاجو وزيرة الزراعة بجنوب السودان، حيث تناول اللقاء تطور التعاون في المجالات والأنشطة الزراعية المختلفة التي تضمنتها مذكرة التفاهم السابق توقيعها بين البلدين واللقاءات الثنائية السابقة وتناقشا أيضا في أهمية دفع التعاون بين الجانبين في ضوء العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية في البلدين والتشاور المستمر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واختتم القصير لقاءته بعقد اجتماع مع وزير الزراعة الجامبي وبحث معه آليات دعم الجانب الجامبي سواء فيما يتعلق ببناء القدرات او نقل تكنولوجيا زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة زراعة الأرز في جامبيا حيث تستورد نحو 80٪؜ من احتياجتها من الخارج ، كمًا تطرق اللقاء الي الفرص الواعدة للتعاون في مجال الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة كما تم الاتفاق على تجهيز مذكرة تفاهم تتضمن كل مجالات التعاون المستهدفة على ان يتم مراجعتها وتوقعيها في أقرب وقت ممكن.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد شارك في منتدى التعاون الصيني الأفريقي الزراعي وذلك بناء على دعوة من تانج رينجيان وزير الزراعة والتنمية الريفية بالصين.

وشارك القصير كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية للمنتدى وكذلك جلسة التجارة والاستثمار.