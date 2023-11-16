القاهرة الاخبارية: وصول 14 مصابا من غزة إلى معبر رفح للعلاج بمصر

أفاد مراسل قناة القاهرة الاخبارية، في خبر عاجل، بوصول 14 مصابا من غزة إلى معبر رفح للعلاج بمصر، وسيارات الإسعاف تواصل جهودها لنقل المصابين.
القاهرة الاخبارية: وصول 14 مصابا من غزة إلى معبر رفح للعلاج بمصرالخميس، 16 نوفمبر 2023 06:40 م
معبر رفح
محمد شعلان
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