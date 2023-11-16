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القاهرة الاخبارية: وصول 14 مصابا من غزة إلى معبر رفح للعلاج بمصر

الخميس، 16 نوفمبر 2023 06:40 م
القاهرة الاخبارية: وصول 14 مصابا من غزة إلى معبر رفح للعلاج بمصر معبر رفح
محمد شعلان

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أفاد مراسل قناة القاهرة الاخبارية، في خبر عاجل، بوصول 14 مصابا من غزة إلى معبر رفح للعلاج بمصر، وسيارات الإسعاف تواصل جهودها لنقل المصابين.






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