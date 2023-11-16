القاهرة الاخبارية: وصول 14 مصابا من غزة إلى معبر رفح للعلاج بمصر

محمد شعلان

أفاد مراسل قناة القاهرة الاخبارية، في خبر عاجل، بوصول 14 مصابا من غزة إلى معبر رفح للعلاج بمصر، وسيارات الإسعاف تواصل جهودها لنقل المصابين.