الرئيسية أخبار عاجلة القاهرة الإخبارية: وصول أكثر من 400 من حاملى الجنسيات المزدوجة لمعبر رفح الخميس، 16 نوفمبر 2023 06:54 م معبر رفح محمد شعلان مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، منذ قليل، بأن أكثر من 400 شخص من حاملي الجنسيات المزدوجة وصلوا إلى معبر رفح. كما تحدث مراسل قناة القاهرة الإخبارية، عن استمرار تدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة القاهرة الاخبارية معبر رفح جنسيات مزدوجة رفح غزة الاحتلال الاسرائيلي الموضوعات المتعلقة القاهرة الاخبارية: وصول 14 مصابا من غزة إلى معبر رفح للعلاج بمصر الخميس، 16 نوفمبر 2023 06:40 م البيت الأبيض: قلقون بسبب إصابة أفراد طاقم طبى أردنى فى قصف إسرائيلى على غزة الخميس، 16 نوفمبر 2023 06:01 م أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بسرعة استقبال حديثى الولادة من غزة الخميس، 16 نوفمبر 2023 06:00 م "صحة الشيوخ": "التحالف الوطنى" و"حياة كريمة" لم يدخرا جهد لدعم قطاع غزة الخميس، 16 نوفمبر 2023 06:00 م وزير الدفاع الإسرائيلى يعلن بدء المرحلة التالية من العملية البرية فى غزة الخميس، 16 نوفمبر 2023 05:59 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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