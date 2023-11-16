القاهرة الإخبارية: وصول أكثر من 400 من حاملى الجنسيات المزدوجة لمعبر رفح

محمد شعلان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، منذ قليل، بأن أكثر من 400 شخص من حاملي الجنسيات المزدوجة وصلوا إلى معبر رفح.

كما تحدث مراسل قناة القاهرة الإخبارية، عن استمرار تدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة